Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

город

09:35

Восстановлено движение трамваев на улице Гиляровского

транспортгород

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение трамваев восстановили в полном объеме на улице Гиляровского в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Восстановлено движение трамваев по улице Гиляровского", – указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по техническим причинам временно ограничено движение трамваев № 7 и 50.

Накануне затруднения в движении трамваев зафиксировали на Каланчевской улице. Был ограничен проезд трамваев № 7 и 50, а также 13 и 37 в районе остановки "МЦД Каланчевская" из-за повреждения контактной сети.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать