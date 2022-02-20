Восстановлено движение трамваев на улице Гиляровского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение трамваев восстановили в полном объеме на улице Гиляровского в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Восстановлено движение трамваев по улице Гиляровского", – указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по техническим причинам временно ограничено движение трамваев № 7 и 50.

Накануне затруднения в движении трамваев зафиксировали на Каланчевской улице. Был ограничен проезд трамваев № 7 и 50, а также 13 и 37 в районе остановки "МЦД Каланчевская" из-за повреждения контактной сети.