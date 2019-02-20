Более 40 дополнительных поездов поедут из Москвы в мартовские праздники

Поезда дальнего следования, которые отправляются из Москвы, совершат свыше 40 дополнительных рейсов в праздничные дни марта. Об этом сообщает сайт МЖД.
Составы поедут в Петербург, Казань, Ярославль, Киров, Самару, Уфу, Кострому, Воронеж, Ижевск, Белгород, Старый Оскол, Чебоксары, Тамбов, Саратов и другие города.
Помимо этого, для удобства пассажиров перенесут дату отправления поезда №602 Москва – Рыбинск. До пункта назначения он поедет не 6, а 7 марта.
В компании также решили продлить маршрут следования скоростного поезда "Ласточка" №725/726, который обычно соединяет столицу с Орлом, до Курска. Дополнительные рейсы пустят между Москвой и Брянском, Новозыбковым, Курском и Льговым.
Если спрос на билеты превзойдет ожидания, железнодорожники либо увеличат число составов, либо прицепят дополнительные вагоны к другим поездам.
Пассажирам напомнили, что с 10 декабря 2017 года оформить билеты на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны можно за 90 суток до даты путешествия. Это позволяет планировать поездку заранее.
Ранее член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев назвал причину дискомфорта в плацкартных вагонах. По мнению парламентария, путешествие в таких составах омрачают грязные носки пассажиров.
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