Более 40 дополнительных поездов поедут из Москвы в мартовские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поезда дальнего следования, которые отправляются из Москвы, совершат свыше 40 дополнительных рейсов в праздничные дни марта. Об этом сообщает сайт МЖД.

Составы поедут в Петербург, Казань, Ярославль, Киров, Самару, Уфу, Кострому, Воронеж, Ижевск, Белгород, Старый Оскол, Чебоксары, Тамбов, Саратов и другие города.

Помимо этого, для удобства пассажиров перенесут дату отправления поезда №602 Москва – Рыбинск. До пункта назначения он поедет не 6, а 7 марта.

В компании также решили продлить маршрут следования скоростного поезда "Ласточка" №725/726, который обычно соединяет столицу с Орлом, до Курска. Дополнительные рейсы пустят между Москвой и Брянском, Новозыбковым, Курском и Льговым.

Если спрос на билеты превзойдет ожидания, железнодорожники либо увеличат число составов, либо прицепят дополнительные вагоны к другим поездам.

Пассажирам напомнили, что с 10 декабря 2017 года оформить билеты на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны можно за 90 суток до даты путешествия. Это позволяет планировать поездку заранее.

Ранее член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев назвал причину дискомфорта в плацкартных вагонах. По мнению парламентария, путешествие в таких составах омрачают грязные носки пассажиров.