Грязные носки пассажиров назвали причиной дискомфорта в плацкартах

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев назвал грязные носки пассажиров причиной дискомфорта в плацкартных вагонах, сообщает Агентство "Москва".
По его мнению, многие вещи, связанные с комфортным и безопасным передвижением граждан в электричках и в поездах дальнего следования, можно было бы отрегулировать, если бы контролирующий орган мог проводить такие проверки. К примеру, это мог бы делать Ространснадзор, предлагает депутат.
"Сейчас они, по-моему, только техническое обследование проводят: пожарная безопасность в вагоне и такие вещи. А вот грязные носочки у пассажиров, которые беспокоят всех, кто проезжает в плацкарте… В других странах предусмотрен штраф, а у нас к этому не могут прийти", – отметил он.
Васильев считает, что все структуры, связанные с ревизорским надзором, нужно переводить под государство. Также он обратил внимание на курение в тамбуре поезда. Депутат считает, что этот вопрос важнее, чем безбилетный проезд.
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