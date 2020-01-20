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Москва 24

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Общество

20 января, 09:17

Аэропорт Шереметьево отказался от планов строительства терминала G

транспорт город строительство общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный аэропорт Шереметьево отказался от планов строительства терминала G. Об этом рассказал совладелец воздушной гавани, председатель совета директоров Александр Пономаренко.

По его словам, были мысли о возможном строительстве терминала на юге аэропорта.

"Но когда мы внимательно все изучили, решили, что с учетом уже проектируемых терминалов он нам не нужен. Строительство С2 и глубокая реконструкция после этого терминала F и так дадут нам пропускную способность в 100 миллионов пассажиров", – рассказал Пономаренко газете "Ведомости".

Он добавил, что терминал F хотят реконструировать после ввода в эксплуатацию терминала С2, который запланирован на 2026 год.

Новый пассажирский терминал С открылся в Шереметьево в пятницу, 17 января. Он рассчитан на обслуживание пассажиров международных воздушных линий. В семиэтажном здании аэровокзального комплекса находятся 84 стойки регистрации, четыре бизнес-зала, VIP-зал и зал сна для пассажиров.

За счет открытия нового терминала пропускная способность аэропорта увеличилась на 20 миллионов пассажиров в год – до 80 миллионов. Более того, на 2024 год планируется строительство второй очереди терминала С.

Залы нового терминала в Шереметьево имеют уникальное оформление

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