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19 декабря, 14:58

Транспорт

В Домодедово сообщили о штатной работе аэропорта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

"В ближайшее время все рейсы, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, будут возвращены в пункт назначения", – уточнили в сообщении.

Временные ограничения на прием и вылет самолетов ввели в столичном аэропорту Домодедово днем 19 декабря. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что 6 воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы. В Домодедово также добавили, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов в московском аэропорту.

19 декабря противовоздушная оборона уничтожила БПЛА в Одинцовском городском округе. Как уточнил Сергей Собянин, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Работа Внуково, Домодедово и Жуковского временно ограничена

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