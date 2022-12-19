Авиакомпания iFly может возобновить рейсы в Египет с 22 декабря

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В авиакомпании iFly сообщили, что рейсы в Египет могут быть возобновлены с 22 декабря. В настоящее время компания обсуждает возможность полетов с Росавиацией.

Уточняется, что должна быть согласована необходимая документация.

"Вместе с тем авиакомпания надеется на восстановление прежнего маршрута через воздушное пространство Иордании, учитывая усилия, которые прилагает МИД РФ с целью урегулирования данной проблемы", – передает ТАСС сообщение iFly.

Ранее появилась информация, что iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. По словам представителей авиакомпании, подобные проблемы возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании.

Вылета из Москвы в Египет ожидали порядка 620 пассажиров. Ожидающим вылета из Египта продлили пребывание в гостиницах страны.

Позднее стало известно, что российские граждане, которые пребывают в курортах Египта, смогут вылететь в Москву с помощью рейсов авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon.

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