Выделенная полоса заработала на площади Савеловского вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая выделенная полоса для общественного транспорта заработала на площади Савеловского вокзала в Москве, сообщает Центр организации дорожного движения.

"Полоса для общественного транспорта заработала на площади Савеловского вокзала. Автобусы теперь могут заезжать ближе к вокзалу и метро, не пользуясь полосой на Малом Савеловском путепроводе", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Предполагается, что общий пассажиропоток на маршрутах наземного транспорта, проходящих через площадь Савеловского вокзала, составляет более 119 тысяч человек в сутки.

Таким образом, общая протяженность выделенных полос в столице превысила 346 километров.

С 25 ноября выделенные полосы также появятся на улице Красного Маяка – от улицы Кировоградской до дублера Варшавского шоссе в оба направления, на всем протяжении Проектируемого проезда № 5108 в оба направления и в Орликовом переулке.

7 октября в Москве заработали новые выделенные полосы. Их запустили на улицах Новослободской, Краснодарской, Марксистской и Маршала Шестопалова. В августе в городе появились новые полосы на улице Александры Монаховой и на Волгоградском проспекте.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года в столице появится около 20 километров выделенных полос. Как отмечал Сергей Собянин, благодаря выделенкам скорость транспорта увеличивается на 15–30%.

Сейчас в городе 346 километров таких полос. В сутки по ним проезжают свыше 3,3 миллиона пассажиров общественного транспорта и такси.

