Пассажиры "Аэрофлота" выберут имена для аэропортов

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Пассажиры "Аэрофлота" смогут выбрать, имя кого из выдающихся деятелей они хотели бы присвоить российским аэропортам, заполнив анкету на одном из 33 внутренних рейсов компании. Голосование пройдет с 20 по 27 ноября в рамках конкурса "Великие имена России", сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".

Как уточнили в пресс-службе, авиакомпания стала партнером конкурса, поэтому ее пассажиры получат возможность поучаствовать в финальном голосовании прямо на борту самолета. Затем заполненные анкеты направят в оргкомитет конкурса для подсчета голосов, пояснили представители "Аэрофлота".

Отмечается, что при заполнении анкеты нужно будет выбрать один аэропорт из списка и отметить одно из трех имен выдающихся россиян, которые ранее предложили жители регионов-участников проекта. "Голосование проходит по принципу "один голос − один аэропорт − одно имя", − пояснили в пресс-службе перевозчика.

Ранее сообщалось, что в рамках конкурса "Великие имена России", который открылся 11 октября, россиянам предстоит выбрать имена для аэропортов страны. Участниками конкурса стали такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, а также Омск, Симферополь, Калининград и Екатеринбург.

Финальный этап голосования стартовал 12 ноября. Его шорт-лист включает 123 варианта имен, причем, как выяснилось, наибольшей популярностью у россиян пользуются имена героя Советского Союза Георгия Жукова, ученого Дмитрия Менделеева и императора Петра I. Выбирать новые имена для аэропортов будут до 30 ноября.

Ректор МГУ Виктор Садовничий поддержал идею присвоить одному из российских аэропортов имя ученого Михаила Ломоносова. А в МГТУ имени Баумана одобрили предложение назвать аэропорт Внуково именем знаменитого конструктора Сергея Королева.