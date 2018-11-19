В метро запустили еще пять поездов "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В московском метро запустили еще пять поездов нового поколения "Москва". Об этом рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Сегодня в столичной подземке следует уже 89 инновационных составов, из них 56 поступили с начала 2018 года. Еще 13 поездов "Москва" запустят до конца года: 10 – на Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линиях и три модернизированных состава – на Филевской линии", – цитирует Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Таким образом, теперь в столичной подземке курсирует 89 поездов нового поколения. По словам заммэра, еще 13 новых составов начнут перевозить пассажиров Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской и Филевской линий уже до конца года.

Ранее Сергей Собянин пообещал обновить подвижной состав Калужской-Рижской линии метро к 2021 году. По словам мэра, эта ветка – одна из самых загруженных. Каждый четвертый поезд на ней – вместительной модели "Москва".

В 2019 году, по словам Собянина, московское метро получит более 550 вагонов поездов нового поколения "Москва". Мэр отметил, что новые поезда легко отличить от старых моделей: они более комфортные и вместительные, с удобными сквозными проходами.

Поезда нового поколения – со сквозным проходом, широкими дверными проемами, интерактивными

экранами и USB-зарядками – впервые были запущены на Таганско-Краснопресненской линии, позднее они появились на Калужско-Рижской линии. Название для нового типа поездов выбрали москвичи в ходе голосования в проекте "Активный гражданин".

Поезда "Москва" ездят плавно и тихо, обладают хорошей шумо- и теплоизоляцией. А благодаря сквозному проходу они могут перевозить до двух тысяч пассажиров.

"Москва в цифрах": поезда "Москва" бывают разные

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