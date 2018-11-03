Собянин пообещал обновить подвижной состав Калужской-Рижской линии к 2021 году

03 ноября 2018, 14:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин пообещал обновить подвижной состав Калужской-Рижской линии метро к 2021 году. Об этом он написал в своем Twitter.
По словам мэра, эта ветка – одна из самых загруженных. Каждый четвертый поезд на ней – вместительной модели "Москва". "К 2021 году планируем полностью убрать с этой линии другие модели", – сказал он.
Собянин напомнил, что в прошлом году в Московский метрополитен поступили 33 новых поезда, в этом – уже 51, а скоро придут еще 18.
В сентябре в столичном метро запустили 70-й поезд "Москва". Инновационный состав запустили на Калужско-Рижской линии. Всего по оранжевой ветке на сегодняшний день следуют 16 таких поездов. Еще 42 состава нового поколения перевозят пассажиров Таганско-Краснопресненской линии, 12 – Филевской линии.
Поезд "Москва" имеет сквозной проход через все вагоны. В составах более широкие дверные проемы, а в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок.
Также поезд оборудован USB-портами для зарядки мобильных устройств и сенсорными мониторами для поиска оптимального маршрута. Кроме того, новые составы на 15% вместительнее.
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