Движение поездов на МЦД-1 изменится до 21 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расписание поездов на МЦД-1 изменится с 19 на 20 и с 20 на 21 сентября. Об этом пассажиров предупредили в пресс-службе Дептранса.

В частности, с 23:20 до 07:20 на участке между станциями Беговая и Кунцевская составы в обе стороны будут ходить только по одному пути. В пятницу и субботу они будут следовать по направлению к Лобне, а в субботу и воскресенье – к Одинцово. Перед выходом на платформу рекомендуется проверять информацию о пути отправления на табло станций.

Согласно корректировке графика, на Белорусском направлении в период с 22:00 до 07:30 утра возможны увеличения интервалов между поездами до 40 минут, а некоторые электрички дальнего следования будут отменены.

В свою очередь, на Савеловском направлении часть поездов будет следовать только между Лобней и Савеловской, а с 23:00 до 07:30 интервалы могут быть увеличены до 30 минут.

Кроме того, изменения ожидаются и в движении "Аэроэкспресса". Некоторые составы, следующие в аэропорт Шереметьево, будут двигаться по укороченному маршруту от/до станции Савеловская.

Для поездок в аэропорт Дептранс рекомендует использовать в том числе автобусы, отправляющиеся от станции метро "Ховрино": маршрут № 1195 доставит пассажиров до терминалов В и С, маршрут № 1195D – до терминала D.

В ведомстве напомнили, что совместно с РЖД продолжается реализация проекта городского вокзала Москва-Сити на линии МЦД-1, который будет интегрирован в общую транспортную систему, включающую линии МЦД-4, МЦК, метро и городские маршруты.

"В часы окон – вместе выполним работы, которые невозможно провести без влияния на движение поездов. Поэтому проводим их ночью и преимущественно в выходные, в часы наименьшего пассажиропотока", – пояснили в пресс-службе.

Расписание пригородных и городских поездов можно уточнить на сайте перевозчика, а для построения маршрутов предлагается использовать приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Ранее пассажиров предупреждали об изменении движения поездов на МЦД-3 в субботу, 20 сентября. Это связано с работами по модернизации путевой инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково.

В результате на Казанском направлении часть поездов "Иволга" со стороны Ипподрома будет следовать укороченными маршрутами до и от Казанского вокзала. На Ленинградском направлении возможны изменения путей отправления поездов на станции Зеленоград-Крюково.