В РФ продлили возможность выпуска авто без системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России продлили возможность выпуска машин без системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что "ЭРА-ГЛОНАСС" ставят в машины для экстренного реагирования при ДТП. Данная система обладает специальной программой и датчиками, которые активизируются в опасных ситуациях и передают данные о ЧП спецслужбам.

Требование об обязательном оснащении этим устройством всех новых машин, которые выпущены или ввезены в страну, начало действовать с 1 января 2017 года. Но в 2021 году разрешили до конца года отказаться от системы из-за нехватки полупроводников.

Ранее в России временно разрешили выпускать автомобили без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов. Соответствующий документ опубликовал кабмин.

Производители автомобилей также могут не устанавливать на свои модели динамическую систему стабилизации (ESP). Что касалось системы экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС", то ее присутствие было обязательно, но без функции автоматического срабатывания при ДТП.