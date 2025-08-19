Фрукты можно получить на станциях столичного метро в честь Яблочного Спаса

Фото: transport.mos.ru

Пассажирам раздадут фрукты в честь Яблочного Спаса на стойках "Живое общение" в метро Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Для этого было подготовлено 10 тысяч фруктов. Каждое яблоко упаковано в индивидуальные пакеты. Их можно будет получить бесплатно 19 августа до 20:00 на станциях "Арбатская", "Площадь Революции", "Александровский сад", "Павелецкая", "Курская", "Парк культуры", "Китай-город" и "Чкаловская".

В департаменте транспорта Москвы напомнили, что данная акция проводит проходит уже третий год подряд.

19 августа православные христиане отмечают Яблочный Спас. По мнению врача-диетолога Елены Соломатиной, в сезон лучше покупать яблоки, которые выращены сравнительно недалеко, хотя бы в соседних областях, так как чем дольше фрукты везут и хранят, тем меньше витаминов в них остается.

Кроме того, она не рекомендовала приобретать яблоки, которые имеют идеальную форму. Чтобы добиться этого, некоторые фермеры обрабатывают продукт химическими веществами, объяснила врач. Поэтому самыми полезными, по мнению специалиста, являются неровные, даже корявые плоды.

