Между Москвой и Дубной 21 августа изменится режим движения электричек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения некоторых электричек, следующих от или до станции "Дубна" Савеловского направления МЖД, изменится 21 августа. Это связано с проведением 9 Дубненского триатлона "Николов Перевоз". Об этом рассказали в пресс-службе ЦППК.

"21 августа, в субботу, изменения затронут маршруты шести утренних и дневных пригородных поездов в Дубну или из Дубны", – говорится в сообщении.

Маршрут будет сокращен у трех пригородных поездов, еще три будут отправляться на минуту раньше. Они проследуют от или до станции "Большая Волга".

Ранее стало известно, что из-за плановых работ на железной дороге 21 августа на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) приостановят движение поездов "Аэроэкспресс".