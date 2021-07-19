Эксперт высказался по поводу предложения ужесточить правила техосмотра

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Предложение комитета Совета Федерации по экономической политике обязать автомобилистов возить с собой диагностическую карту и предъявлять ее инспектору звучит странно. Такое заявление в разговоре с RT сделал автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.
Он обратил внимание на противоречие. С одной стороны, существует тренд на цифровизацию во всех областях, с другой – возникло предложение обязать водителей возить лишние документы.
"Не говоря уже о том, что в этом случае непонятно, как будут штрафовать за одно и то же нарушение. Если инспектор выписал человеку штраф за отсутствие диагностической карты, а потом он еще попал под камеру в тот же день, например. За одно и то же нарушение будет приходить два штрафа?" – задался вопросом Кадаков.
Автоэксперт отметил, что проект готовился с участием операторов ТО, так что с заинтересованной стороной все ясно. В то же время правильнее смотреть не с точки зрения операторов ТО, а с точки зрения водителей и реальной безопасности.
Ранее стало известно, что сенаторы выступают за ужесточение правил для водителей. В частности, речь идет о сохранении механизма обязательного техосмотра. Кроме того, предлагается обязать водителей возить с собой диагностическую карту – при ее отсутствии последует штраф в размере 500 рублей.
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