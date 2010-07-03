Интервал курсирования поездов МЦК сократят в ночь на 22 июля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В пресс-службе МЖД сообщили о сокращении интервала курсирования поездов на Московском центральном кольце в ночь на 22 июля, передает Агентство "Москва".

С 21:00 до 1:00 поезда "Ласточка" будут курсировать каждые пять минут. Это значит, что пятиминутный интервал в предстоящее воскресенье будет действовать с 12:30 до 18:30 и с 21:00 до 1:00. Ожидание поезда в остальное время составит до 10 минут.

Связаны подобные изменения с грядущим концертом группы Metallica на стадионе "Лужники", который пройдет в рамках WorldWiredTour 21 июля.

Ранее сообщалось, что за первую половину 2019 года самыми популярными у пассажиров стали три станции МЦК: Площадь Гагарина (пассажиропоток в 6,5 миллиона человек в первом полугодии), Ботанический сад (4,1 миллиона человек) и Кутузовская (4,1 миллиона человек).