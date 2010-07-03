Названы самые востребованные станции МЦК в 2019 году

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Три станции Московского центрального кольца – Площадь Гагарина, Ботанический сад и Кутузовская – стали самыми популярными у пассажиров за первую половину 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

"Наибольший пассажиропоток в 1 полугодии зафиксирован на станциях Площадь Гагарина (6,5 миллиона человек), Ботанический сад (4,1 миллиона человек) и Кутузовская (4,1 миллиона человек)", – рассказали в МЖД.

Все три лидирующие станции соединены пересадочными пунктами с Московским метрополитеном. Это стало одной из причин столь крупного пассажиропотока. С МЦК на Площади Гагарина и Ботаническом саду можно пересесть на оранжевую ветку. Со станции Кутузовская – на синюю.

Отмечается, что всего в 2019 году услугами МЦК воспользовались около 70 миллионов пассажиров.

Напомним, что ранее Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter об открытии нового вестибюля на станции МЦК Стрешнево.