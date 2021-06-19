Фото: портал мэра и правительства Москвы

По техническим причинам на Варшавском шоссе задерживается движение трамваев четырех маршрутов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"На Варшавском шоссе (в районе Новоданиловского проезда) из-за повреждения контактной сети задерживаются трамваи №3, 16, 47 и 49", – говорится в сообщении.

Уточняется, что маршруты временно изменены.

Ранее на улице Софьи Ковалевской не было движения транспорта. Автобусы № 92, 284 и М10 следовали измененным маршрутом.