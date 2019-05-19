Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение по Кривоколенному переулку перекрыто. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Московского транспорта.

"В настоящее время движение по Кривоколенному пер. перекрыто", – сказано в сообщении.

В ведомстве также предупредили автовладельцев, что стоит планировать маршрут заранее. После 10 часов вечера движение на переулке восстановили.

Ранее ЦОДД предупредил о загруженности дорог на подъезде к Москве вечером 19 мая.