Фото: ЦОДД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил о загруженности дорог на подъезде к Москве, которая наблюдается вечером 19 мая.

Воскресенье, вечер, а что это значит? Правильно, дачники возвращаются в город после выходных. Наиболее сложно сейчас на Ленинградском шоссе, Новорижском шоссе, Симферопольском шоссе и даже на платной М4 на подъезде к Москве. Наберитесь терпения, если сейчас там. pic.twitter.com/dfZbF9srWG — ЦОДД (@gucodd) 19 мая 2019 г.



Ранее центр сообщил об открытии Садового кольца для проезда автомобилей. Его закрывали по случаю проведения велофестиваля в Москве.

В этом году велофестиваль стал рекордным по посещаемости. В нем поучаствовало более 40 тысяч человек.