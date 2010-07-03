Садовое кольцо открыто после велопробега

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Велофестиваль подошел к концу. Садовое кольцо сейчас уже открыто для проезда, сообщает столичный Центр организации дорожного движения.

Велопробег велофеста подошёл к концу. Грустно. Но. Зато уже открыто Садовое! Спасибо всем кто был с нами. pic.twitter.com/b8Jv6PKzHA — ЦОДД (@gucodd) 19 мая 2019 г.



Московский велофестиваль в этом году стал рекордным по посещаемости, в нем приняли участие более 40 тысяч человек.

Праздник начался с велогонки "Садовое кольцо". Само кольцо освобождали от автомобилей.

На проспекте Академика Сахарова участников ждала развлекательная программа. Здесь были организованы фестиваль еды, тематические мастер-классы, розыгрыши призов и конкурсы от партнеров проекта.

Жители отдаленных районов Москвы и Подмосковья могли бесплатно провезти свой велосипед в электричке.