Движение фур по трассам ограничат в дневное время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С 20 мая по 31 августа в России ограничат движение большегрузов в дневное время. Об этом сказано в приказе Росавтодора.

Ограничения рассчитаны на время, когда температура воздуха превышает 32 градуса. Это связано с тем, что в жару после проезда фур на асфальте образуется колея.

В документе сказано, что на дорогах поставят соответствующие знаки, а за нарушение водителей ждут административные меры.

В частности, для грузовиков закроют участок трассы М-9 в Псковской области, трассы М-10 в Ленобласти и участки ряда других трасс на подъезде к крупнейшим ТПУ и административным центрам.

Ранее СМИ рассказали о разработанном по приказу Росавтодора проекте нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать дорожное полотно можно в дождь и снег.

По новым правилам, непогодой будет считаться температура от +5°С до –10°С весной и летом, от +10°С до –10°С – осенью и зимой.

