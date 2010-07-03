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11:14

Движение фур по трассам ограничат в дневное время

транспорт дороги перекрытия

11:14

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С 20 мая по 31 августа в России ограничат движение большегрузов в дневное время. Об этом сказано в приказе Росавтодора.

Ограничения рассчитаны на время, когда температура воздуха превышает 32 градуса. Это связано с тем, что в жару после проезда фур на асфальте образуется колея.

В документе сказано, что на дорогах поставят соответствующие знаки, а за нарушение водителей ждут административные меры.

В частности, для грузовиков закроют участок трассы М-9 в Псковской области, трассы М-10 в Ленобласти и участки ряда других трасс на подъезде к крупнейшим ТПУ и административным центрам.

Ранее СМИ рассказали о разработанном по приказу Росавтодора проекте нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать дорожное полотно можно в дождь и снег.

По новым правилам, непогодой будет считаться температура от +5°С до –10°С весной и летом, от +10°С до –10°С – осенью и зимой.

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транспорт дороги перекрытия

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