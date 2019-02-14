Российские дороги покроют суперасфальтом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дорожное покрытие в России начнут разрабатывать по методу объемного проектирования. Технологию, получившую название "Суперасфальт", включат в национальный ГОСТ, пишут "Известия" со ссылкой на Росавтодор.

Покрытие создадут с учетом климата и интенсивности транспортного потока в разных регионах. Это должно увеличить срок службы асфальта с пяти до 12 лет. Отмечается, что капитальный ремонт дорожному полотну нового типа будет необходим раз в 24 года.

Еще один плюс разработки в том, что она допускает повторное использование материала, что дает возможность для экономии в будущем.

Похожие методы массово применяют за рубежом, в частности, в США. В РФ же "Суперасфальт" тестировали на протяжении трех лет. Кроме того, его использовали на трассах А-114 Вологда–Тихвин, М-5 "Урал", А-108 Московское большое кольцо, а также на участках трассы "Таврида" и дороги рядом с Крымским мостом.

В планах на ближайшие два года – укладка еще одной тысячи километров нового покрытия.

Ряд экспертов убеждены, что высокая стоимость обновленного асфальта не позволит использовать его повсеместно. Помимо этого, дать оценку его эффективности можно будет лишь спустя годы. К тому же специалисты не исключают, что метод может не подойти к российским условиям.

В 2019 году столичные власти собираются заменить дорожное покрытие в 30 дворах на юго-востоке города. Ремонт будут проводить "большими картами", что продлит срок эксплуатации асфальта.