В Москве стартовал сезонный ремонт дорог

В Москве приступили к работам по текущему ремонту дорожного покрытия. Всего в 2019 году планируется отремонтировать более 20 миллионов квадратных метров асфальта, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты отремонтируют участки МКАД, ТТК и основных магистралей города, таких как Ленинский проспект, Дмитровское и Ленинградское шоссе, дороги улиц городского и районного значения", – цитирует Агентство "Москва" Бирюкова.
На всех объектах запланирован полный цикл инженерных работ, включая замену бордюрного камня, ремонт люков, снятие существующего дорожного полотна с помощью холодного фрезерования, укладку нового асфальта и нанесение разметки.
Дорожники обновят разметку на всей дорожной сети. "Разметка на городские объекты наносится как холодным, так и термопластиком. Специальные микроскопические стеклошарики, которые наносятся поверх пластика, позволяют усилить светоотражающие свойства линий", – объяснил заммэра.
Он также отметил, что ремонт проводят с применением новейших технологий. В частности, используется технология бесшовной укладки верхнего слоя асфальта. Также применяются битумные ленты, которые помогают избежать разрушения на стыках покрытия, уложенного в разные сутки.
Ремонт будут проводить в основном в ночное время суток, чтобы избежать затруднений в движении автотранспорта. Ремонтный сезон продлится до осени.
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