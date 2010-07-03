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14:01

В Москве стартовал сезонный ремонт дорог

город благоустройство

14:01

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве приступили к работам по текущему ремонту дорожного покрытия. Всего в 2019 году планируется отремонтировать более 20 миллионов квадратных метров асфальта, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты отремонтируют участки МКАД, ТТК и основных магистралей города, таких как Ленинский проспект, Дмитровское и Ленинградское шоссе, дороги улиц городского и районного значения", – цитирует Агентство "Москва" Бирюкова.

На всех объектах запланирован полный цикл инженерных работ, включая замену бордюрного камня, ремонт люков, снятие существующего дорожного полотна с помощью холодного фрезерования, укладку нового асфальта и нанесение разметки.

Дорожники обновят разметку на всей дорожной сети. "Разметка на городские объекты наносится как холодным, так и термопластиком. Специальные микроскопические стеклошарики, которые наносятся поверх пластика, позволяют усилить светоотражающие свойства линий", – объяснил заммэра.

Он также отметил, что ремонт проводят с применением новейших технологий. В частности, используется технология бесшовной укладки верхнего слоя асфальта. Также применяются битумные ленты, которые помогают избежать разрушения на стыках покрытия, уложенного в разные сутки.

Ремонт будут проводить в основном в ночное время суток, чтобы избежать затруднений в движении автотранспорта. Ремонтный сезон продлится до осени.

город благоустройство

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