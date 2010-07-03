Дорожникам разрешат менять асфальт в дождь и снег

Фото: ТАСС/Артем Житенев

В "НИИ ТСК" по заказу Росавтодора разработали проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать дорожное полотно можно в дождь и снег, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проект нового ГОСТа.

Согласно новым правилам, непогодой будет считаться температура от +5°С до –10°С весной и летом, от +10°С до –10°С – осенью и зимой. Исключение – сочетание резкого ветра c минусовой температурой, а также сильные ливни. Для ремонта в непогоду асфальт с заводов нужно перевозить на транспорте с подогреваемыми кузовами или тентами.

В ноябре 2018 года Росавтодор опубликовал на своем сайте документ, согласно которому асфальтоукладчикам разрешили обновлять дорожное покрытие в минусовую температуру и при незначительных осадках.

При работах в плохих угодных условия поверхность рекомендовано предварительно расчистить от снега, льда и грязи и просушить терморазогревателем. Работы запрещено проводить только при выпадении обильных осадков (более 5 миллиметров). Также Росавтодор рекомендовал покрывать основание дороги битумом перед укладкой асфальта, чтобы предотвратить образование снежных и ледяных корок.



В Москве массово меняют бордюры и ремонтируют асфальт

Согласно действующим ГОСТам, асфальт нельзя укладывать при температуре ниже +15, но в последние годы у дорожников появились новые материалы и технологии, которые позволяют выполнять работы даже при минусовых температурах. В частности, речь идет о "холодном" асфальте, который содержит добавки, которые позволяют сохранять вязкость даже при легком морозе. Недостатком такого асфальта является невысокая прочность, его используют для оперативного ремонта, асфальтирования вспомогательных поверхностей.

