Росавиация рассказала об ограничениях полетов в зонах проведения ЧМ-2018

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Полеты над городами, принимающими чемпионат мира по футболу, ограничат с 1 июня по 17 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Усиленные меры безопасности введут также над базами отдыха команд и тренировочными площадками.При необходимости использования воздушного пространства (за исключением разрешенной деятельности) в этих зонах нужно получить специальное разрешение.

А с 25 мая по 25 июля в этих городах введут режим повышенной готовности и особый противопожарный режим. Он включает запрет на выжигание сухой травы, разведение костров, а при осложнении лесопожарной обстановки – на посещение лесов. Не разрешить могут в том числе пикники с жаркой шашлыков на мангалах.

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира сыграют на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. В столицы ЧМ-2018 примут стадионы "Лужники" и "Спартак".