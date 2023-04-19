В Дептрансе напомнили об ограничении движения на некоторых улицах в ночь на 20 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичным автомобилистам напомнили об ограничении движения на некоторых улицах в ночь на 20 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Сегодня с 23:00 до 02:00 20 апреля на участках МКАД, Новорязанского шоссе, Волгоградского проспекта и Проектируемого проезда № 3502 будет временно закрыт проезд для транспорта", – отметили в ведомстве.

В Дептрансе уточнили, что 20 апреля с 00:01 и до завершения мероприятия в указанных местах запрещена парковка транспорта.

В ведомстве порекомендовали автомобилистам обращать внимание на знаки и планировать маршрут, учитывая ограничения.

Ранее в столичном Дептрансе рассказали, что движение перекроют в районе проспекта Мира в связи с празднованием Ураза-байрама 21 апреля.

Отмечается, что с 00:01 до 11:00 21 апреля будут закрыты для движения участки улицы Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, а также Капельского и Выползова переулков.

