Электрички на станции Очаково-1 начнут останавливаться у временных деревянных платформ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посадка и высадка пассажиров на станции Очаково-1 Киевского направления МЖД начнет осуществляться на временных деревянных платформах. Изменения вступят в силу 21 марта, говорится в заявлении представителей перевозчика.

"В связи с продолжающейся реконструкцией остановочного пункта Очаково-1 Киевского направления будущего МЦД-4 с 21 марта 2021 года посадка-высадка пассажиров будет осуществляться с деревянных платформ № 1 и 2", – рассказали в пресс-службе.

Для входа-выхода построили деревянный мост. За прежним подземным пешеходным переходом сохранится только транзитная функция.

Планируется, что безопасный переход через железнодорожные пути будет также обеспечивать мост-конкорс с вестибюлем общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Его оборудуют восемью эскалаторами и четырьмя лифтами для маломобильных граждан.

Платформа Очаково-1 в будущем войдет в состав МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожный.

Ранее говорилось, что станцию МЦД-2 Щукинская планируют открыть в июне. Витражное остекление могут использовать для отделки вестибюлей и лестничных сходов.