В аэропортах Москвы отменили или задержали более 40 рейсов

Фото: Антон Великжанин/Москва 24

В аэропортах Москвы задержали и отменили свыше 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписания".

В частности, девять рейсов задержали и шесть отменили во Внуково. В Домодедово же задерживается четыре рейса.

При этом в Шереметьево задержали пять рейсов и отменили 20.

Ранее в аэропортах Москвы задержали и отменили почти 20 рейсов. Наибольшее количество изменений в расписании наблюдается в Домодедово. Там задержали четыре рейса, а отменили пять.

Во Внуково задержано три рейса и один отменен. В столичном аэропорту Шереметьево два рейса задержали, а четыре отменили.

