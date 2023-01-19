Узбекистан возобновил автобусное сообщение с РФ, Казахстаном и Киргизией

Фото: ТАСС/Florian Gaertner/picture alliance/photothek

Узбекистан возобновил международное автобусное сообщение с Россией, Казахстаном и Киргизией. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на администрацию автовокзала "Ташкент".

"19 января после перерыва из-за холодов из Ташкента будут отправлены регулярные международные автобусные рейсы в Москву (Россия), Алматы (Казахстан) и Бишкек (Киргизией)", – заявил представитель автовокзала.

Он добавил, что ближайший автобус в Москву стартует в 12:00 по местному времени. Перевозчик будет курсировать два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. В общей сложности автобус будет ехать 67 часов. Билет можно приобрести за 1 миллион сумов (около 90 долларов).

Ранее сообщалось, что в прошлом году с автовокзалов столицы пассажиры чаще всего уезжали в Новомосковск и Киржач. В топ-5 городов, куда жители Москвы и гости столицы отправлялись чаще всего, также вошли Обнинск, Воронеж и Кинешма.

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