В "Активном гражданине" запустили викторину по автовокзалам столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" открылся выпуск "Большой викторины", посвященный истории и развитию автовокзалов Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Участникам викторины предложены восемь вопросов о дизайне новых вокзалов, особенностях их работы и пассажирских сервисах.

Один из вопросов посвящен самому крупному в России и Европе автовокзалу, который может принимать до 850 рейсов в сутки. Перроны отправления находятся на крыше комплекса, а перроны прибытия – на уровне земли.

Проект "Большая викторина" действует в Москве с мая 2022 года. Его выпуски были посвящены кинотеатру "Художественный", Северному речному вокзалу, новым станциям метро и другим темам. Принять участие в нем можно при наличии регистрации на портале "Активный гражданин".

В октябре на портале "Активный гражданин" запустили голосование, в рамках которого москвичи смогут предложить названия для 45 улиц, скверов, площадей, аллей и других мест в столице. Выбирать будут в два этапа.

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