В "Активном гражданине" началась серия викторин, посвященных Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В проекте "Активный гражданин" началась серия викторин, посвященных истории и достопримечательностям столицы. Они проходят в рамках акции "Вся Москва за 35 дней". Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Пять викторин пройдут в период с 7 ноября по 11 декабря. Стать участником акции можно по ссылке. Всего будет три темы:

"История Москвы" – вопросы коснутся всех периодов становления города;

"Мой район" – участников спросят о достопримечательностях, транспортной инфраструктуре, спортивных мероприятиях столицы и гербах ее районов;

"Достижения столицы" – речь пойдет о значимых городских проектах в области здравоохранения, образования, промышленности, транспорта, умных технологий и инновационного развития.

Пользователи будут получать 20 баллов за правильный ответ. После завершения акции, генератор случайных чисел выберет тысячу победителей по каждой теме среди всех, кто даст максимум правильных ответов. Все они получат по тысяче баллов и памятные бейджи от проекта.

Ранее в "Активном гражданине" завершились 12 голосований, в рамках которых жители столицы выбрали названия для семи станций метро, одного сквера и четырех улиц.

Москвичи выбрали названия для трех будущих станций Бирюлевской линии метро. Станцию на территории аэропорта Внуково предлагается так и назвать – "Аэропорт Внуково". Этот вариант поддержали 54% голосовавших. Похожая ситуация и со станцией у парка "Остров мечты": 64% горожан считают, что метро нужно присвоить такое же название. Конечную станцию линии между тем следует назвать "Бирюлево". Так считают 68% москвичей.



Пользователи "Активного гражданина" смогут предложить названия для 45 городских объектов

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