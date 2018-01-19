В приложении "Метро Москвы" может появиться информация о матчах ЧМ-2018

19 января, 08:42
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
В приложении "Метро Москвы" может появиться подробная информация о проведении матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
"Целью выполнения работ по доработке функционала мобильного приложения ГУП "Московский метрополитен" является расширение аудитории пользователей, увеличение лояльности к городскому транспорту, предоставление жителям и гостям Москвы новых инструментов для построения и выбора маршрута на городском пассажирском транспорте с учетом различных факторов, методов оплаты проезда, механизма пользования городским прокатом велосипедов, информации о проходящих в столице спортивных мероприятиях", – говорится в официальных документах, опубликованных на едином портале госзакупок, передает Агентство "Москва".
Кроме подробной информации о матчах ЧМ-2018, в приложении также планируется разработка раздела с информацией об официальных велопрокатах в Москве, создание функционального раздела с аудиоэкскурсией по Московскому центральному кольцу (МЦК).
Кроме того, будет увеличено количество поддерживаемых приложением иностранных языков, внедрение тарифного калькулятора для автобусов Московской области, а также разработана возможность отображения в приложении информации о торгово-сервисных точках в подуличных переходах и вестибюлях метрополитена, возможностm подачи заявления о забытых вещах и отправки сообщений о ЧП в полицию.
Ранее сообщалось, что мобильное приложение "Метро Москвы" к чемпионату мира по футболу 2018 года переведут на пять языков. Также сервис дополнят информацией с маршрутами до спортивных объектов.
Помимо английского, приложение будет переведено на французский, испанский, китайский, немецкий и португальский языки. Туристы из разных стран смогут на родном языке изучить специальный раздел, посвященный проведению ЧМ-2018.
Сервис поможет проложить маршрут к стадионам "Спартак" и "Лужники", где пройдут матчи турнира. В приложении также можно будет узнать информацию о стадионах, расписание предстоящих матчей и результаты состоявшихся игр.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 российских город – Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростове-на-Дону, а также Сочи и Екатеринбург.
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