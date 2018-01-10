Приложение "Метро Москвы" переведут на пять языков к ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Мобильное приложение "Метро Москвы" к чемпионату мира по футболу 2018 года переведут на пять языков. Также сервис дополнят информацией с маршрутами до спортивных объектов.

Помимо английского, приложение будет переведено на французский, испанский, китайский, немецкий и португальский языки. Туристы из разных стран смогут на родном языке изучить специальный раздел, посвященный проведению ЧМ-2018.

Сервис поможет проложить маршрут к стадиону "Спартак" и Большой спортивной арене "Лужники", где пройдут матчи турнира. В приложении также можно будет узнать информацию о стадионах, расписание предстоящих матчей и результаты состоявшихся игр.

В "Метро Москвы" появится список станций городского велопроката. На интерактивной карте можно будет узнать расположение точек проката, количество свободных мест, число доступных для аренды велосипедов, информацию о тарифах и городских веломаршрутах.

Кроме того, в приложении появятся аудиоэкскурсии по Московскому центральному кольцу (МЦК). В приложении пользователи смогут сообщить о забытых в метро вещах, узнать расположение торговых точек, стоек для зарядки телефонов и сувенирных магазинов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 российских город – Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростове-на-Дону, а также Сочи и Екатеринбург.