Приложение "Метро Москвы" переведут на пять языков к ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Николай Галкин
Мобильное приложение "Метро Москвы" к чемпионату мира по футболу 2018 года переведут на пять языков. Также сервис дополнят информацией с маршрутами до спортивных объектов.
Помимо английского, приложение будет переведено на французский, испанский, китайский, немецкий и португальский языки. Туристы из разных стран смогут на родном языке изучить специальный раздел, посвященный проведению ЧМ-2018.
Сервис поможет проложить маршрут к стадиону "Спартак" и Большой спортивной арене "Лужники", где пройдут матчи турнира. В приложении также можно будет узнать информацию о стадионах, расписание предстоящих матчей и результаты состоявшихся игр.
В "Метро Москвы" появится список станций городского велопроката. На интерактивной карте можно будет узнать расположение точек проката, количество свободных мест, число доступных для аренды велосипедов, информацию о тарифах и городских веломаршрутах.
Кроме того, в приложении появятся аудиоэкскурсии по Московскому центральному кольцу (МЦК). В приложении пользователи смогут сообщить о забытых в метро вещах, узнать расположение торговых точек, стоек для зарядки телефонов и сувенирных магазинов.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 российских город – Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростове-на-Дону, а также Сочи и Екатеринбург.
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