Оплата парковки через систему Fast Track стала доступна на Павелецком вокзале

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Оплата парковки при помощи системы Fast Track стала доступна на Павелецком вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог.

"Водителям достаточно приложить банковскую карту к специальному терминалу при въезде на парковку и повторить аналогичную операцию на выезде. Система сама рассчитает время пребывания и автоматически спишет сумму в соответствии с тарифом", – говорится в сообщении.

На терминалах можно производить бесконтактную оплату картами систем Visa, Mastercard и "Мир".

Парковочное пространство на Павелецком вокзале предполагает 126 автомобилей, на Московском вокзале оно рассчитано на 22 машины. Кроме того, подобный сервис работает на Ленинградском вокзале в столице, на вокзалах Сочи, Ижевск, Пермь-2, Петрозаводск и Кострома.

В следующем году к системе планируется подключить вокзалы Адлер, Ростов-Главный, Улан-Удэ, Киевский, Липецк, Астрахань, Воронеж, Воронеж-Южный, Мурманск и Самара.

Ранее стало известно, что свыше восьми тысяч раз пассажиры прошли по виртуальной карте "Тройка" в столичном общественном транспорте. В тестировании участвуют владельцы смартфонов на базе iOS. С помощью виртуальной карты они проходят в метро, на МЦК и наземном транспорте. До этого в испытаниях участвовали только сотрудники метро.

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