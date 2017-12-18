ЦОДД просит пользоваться общественным транспортом из-за снегопада

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит автомобилистов отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу в случае ухудшения погодных условий и осложнения дорожной ситуации.
Отмечается, что это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Городской транспорт работает штатно, готов к увеличению пассажиропотока.
Ранее синоптики пообещали в Москве снегопады на протяжении всей рабочей недели. По данным специалистов, к пятнице в городе похолодает до минус 5 градусов.
Уже в понедельник, 18 декабря, ближе к полудню в столице ожидается мокрый снег. Температура воздуха сохранится в районе 0 градусов.
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