ЦОДД просит пользоваться общественным транспортом из-за снегопада

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит автомобилистов отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу в случае ухудшения погодных условий и осложнения дорожной ситуации.

Отмечается, что это позволит сделать поездку более прогнозируемой. Городской транспорт работает штатно, готов к увеличению пассажиропотока.

Ранее синоптики пообещали в Москве снегопады на протяжении всей рабочей недели. По данным специалистов, к пятнице в городе похолодает до минус 5 градусов.

Уже в понедельник, 18 декабря, ближе к полудню в столице ожидается мокрый снег. Температура воздуха сохранится в районе 0 градусов.