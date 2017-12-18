Похолодание придет в столичный регион к пятнице

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Синоптики обещают в Москве снегопады на протяжении всей рабочей недели. К пятнице в городе похолодает до -5 градусов.
Уже в понедельник, 18 декабря, ближе к полудню в столице ожидается мокрый снег. Осадки принесет циклон с юга. Температура воздуха сохранится в районе 0 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".
Ветер будет дуть северо-восточный, со скоростью 2–7 метров в секунду. В порывах скорость ветра может вырасти до 10 метров в секунду. В среду циклон будет терять свои силы, вероятность осадков снизится.
В четверг к Москве начнет подходить холодный воздух. Местами пройдет небольшой снег, Столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов. В пятницу температура опустится еще на два градуса – в ночные часы ожидается до -5, днем – -2... -4 градуса.
Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник может выпасть более четверти месячной нормы осадков.
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