Похолодание придет в столичный регион к пятнице

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Синоптики обещают в Москве снегопады на протяжении всей рабочей недели. К пятнице в городе похолодает до -5 градусов.

Уже в понедельник, 18 декабря, ближе к полудню в столице ожидается мокрый снег. Осадки принесет циклон с юга. Температура воздуха сохранится в районе 0 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Ветер будет дуть северо-восточный, со скоростью 2–7 метров в секунду. В порывах скорость ветра может вырасти до 10 метров в секунду. В среду циклон будет терять свои силы, вероятность осадков снизится.

В четверг к Москве начнет подходить холодный воздух. Местами пройдет небольшой снег, Столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов. В пятницу температура опустится еще на два градуса – в ночные часы ожидается до -5, днем – -2... -4 градуса.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник может выпасть более четверти месячной нормы осадков.