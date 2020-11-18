В России представили концепт капсульного пассажирского вагона

Фото: tmholding.ru
"Трансмашхолдинг" представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину концепт капсульного пассажирского вагона. Об этом сообщает ТАСС.
Новый вагон – это одно из перспективных направлений работы завода. В "Трансмашхолдинге" таким образом хотят выбрать будущее направление развития некупейных вагонов дальнего следования.
В предложенном капсульном варианте внутреннего убранства каждое спальное место можно было бы отгородить шторкой. Кроме того, в распоряжение пассажиров предлагают передать индивидуальный столик и светильник, а также USB-розетки.
Концепт вагона рассчитан на 56 пассажиров. Спальное место в нем на 15 сантиметров длиннее традиционного. В отдельных местах также оборудованы зоны для ручной клади, личных вещей и одежды.
Инженеры предусмотрели специальный отсек для хранения багажа, в том числе велосипедов, самокатов, байдарок. Кроме того, в вагоне будет душ и вендинговая зона с торговыми автоматами.
В начале октября Федеральная пассажирская компания (ФПК) и "Трансмашхолдинг" представили концепцию нового плацкартного вагона с повышенным комфортом на площади Павелецкого вокзала в Москве. Сообщалось, что поезд стал шире, а спальные места в вагоне увеличились на 10%.
РЖД представили новые вагоны с рабочим названием "некупейные"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: