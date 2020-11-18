В России представили концепт капсульного пассажирского вагона

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"Трансмашхолдинг" представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину концепт капсульного пассажирского вагона. Об этом сообщает ТАСС.

Новый вагон – это одно из перспективных направлений работы завода. В "Трансмашхолдинге" таким образом хотят выбрать будущее направление развития некупейных вагонов дальнего следования.

В предложенном капсульном варианте внутреннего убранства каждое спальное место можно было бы отгородить шторкой. Кроме того, в распоряжение пассажиров предлагают передать индивидуальный столик и светильник, а также USB-розетки.

Концепт вагона рассчитан на 56 пассажиров. Спальное место в нем на 15 сантиметров длиннее традиционного. В отдельных местах также оборудованы зоны для ручной клади, личных вещей и одежды.

Инженеры предусмотрели специальный отсек для хранения багажа, в том числе велосипедов, самокатов, байдарок. Кроме того, в вагоне будет душ и вендинговая зона с торговыми автоматами.

В начале октября Федеральная пассажирская компания (ФПК) и "Трансмашхолдинг" представили концепцию нового плацкартного вагона с повышенным комфортом на площади Павелецкого вокзала в Москве. Сообщалось, что поезд стал шире, а спальные места в вагоне увеличились на 10%.

