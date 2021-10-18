Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новая платформа открылась на станции МЦД-1 Окружная. На ней останавливаются поезда из области в направлении Москвы, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

На платформе сделан навес для защиты от дождя и снега, а также она оборудована светодиодным освещением, навигацией, динамическими табло и информационными стойками.

Для удобства пассажиров спуск с платформы в южный вестибюль оснащен двумя эскалаторами и лифтом. Кроме того, в помещениях установлены тепловые завесы.

Также идут работы по комплексному развитию железнодорожной и пассажирской инфраструктуры ТПУ "Окружная", который в следующем году объединит пригородные электрички и МЦД-1 с метро, МЦК и наземным городским транспортом.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что первый и второй маршруты МЦД не планируют продлевать. По его словам, диаметры сделаны таким образом, что позволяют собирать самый интенсивный поток пассажиров.