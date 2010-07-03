Москвичей призвали воздержаться от поездок в районе закрытых станций утром 19 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных автовладельцев отказаться от поездок в районы закрытого участка Сокольнической линии метро утром 19 августа.

ЦОДД заявил, что в утренний час пик будет затруднено движение на Ленинском проспекте и проспекте Вернадского, на Киевском шоссе по направлению в центр города.

"Вдоль проспекта Вернадского, Ленинского проспекта, Киевского шоссе, Проектируемых проездов 905 и 907, и автодороги "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" работают выделенные полосы с обособленными участками – обеспечен приоритет для наземного городского транспорта", – сказано в сообщении, его передает Агентство "Москва".

На дорогах установлены ограничения. Так, на многих улицах сейчас запрещено транзитное движение. Закрыты съезды и заезды на улицы, прилегающие к маршрутам следования компенсационных маршрутов. В том числе закрыты клеверные съезды на развязке МКАД с Киевским шоссе и Ленинским проспектом, направленные съезды с внешней и внутренней сторон кольцевой автодороги на Киевское шоссе в область.

Водителей призвали планировать маршруты объезда заранее.

С 18 по 24 августа закрыты девять станций Сокольнической линии. Это "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

Поезда в это время будут курсировать только на участке между "Бульваром Рокоссовского" и "Университетом".



Линия возобновит свою работу в обычном режиме 25 августа с открытием метро.

Ограничения связаны с завершением проходки юго-западного участка Большой кольцевой линии. Пока станции закрыты, строители будут прокладывать под станцией "Проспект Вернадского" правый перегонный тоннель.

Строительство тоннеля Большой кольцевой линии между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" уже завершено.

