Ситуация с выдачей багажа в Шереметьеве постепенно стабилизируется

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ситуация с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево после произошедшего в начале июня сбоя постепенно стабилизируется. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"У нас все в порядке, выдача багажа постепенно стабилизируется", – заявил представитель пресс-службы.

Задержки при выдаче багажа начались в Шереметьеве 1 июня. Администрация аэропорта объяснила возникшую проблему ростом нагрузки в сезон отпусков. Сотрудники транспортной прокуратуры и управления государственного авиационного надзора по ЦФО начали проверку, чтобы установить, выполняют ли "Аэрофлот", "Шереметьево Хэндлинг" и АО "Международный аэропорт "Шереметьево" требования законодательства в сфере перевозки пассажиров и багажа.

Минтранс РФ пообещал жестко отреагировать на сбои с багажом, если ситуацию не уладят в кратчайшие сроки.

СМИ объясняли задержки при выдаче багажа в Шереметьеве нехваткой грузчиков. Отмечалось, что с конца прошлого года багаж стала обрабатывать дочерняя структура "Шереметьево Хендлинг", которая в итоге оказалась не готова к сезонному росту пассажиропотока. В распоряжении телеканала Москва 24 оказалась видеозапись, на которой сотрудница одной из авиакомпаний объясняет разгневанным пассажирам, что техническая проблема, сложившаяся в Шереметьеве, связана с работой самого аэропорта и произошла не по вине перевозчика.