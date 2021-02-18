Jeep отзывает в России более 7,5 тысячи внедорожников Grand Cherokee

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Официальный представитель Jeep в России отзывает 7 545 автомобилей Jeep Grand Cherokee, реализованных в период с ноября 2010 года по май 2013 года. Об этом сообщили в Росстандарте.

Уточняется, что автомобили отзывают из-за вероятной установки топливного насоса, в котором контакты могли быть загрязнены силиконом.

"Все это может привести к неисправности реле, которая может повлечь за собой невозможность запуска двигателя или его остановку во время движения автомобиля", – говорится в сообщении.

Для владельцев все работы будут бесплатными. В случае выявления старое реле демонтируют и установят новое. Если внешнее реле топливного насоса не установлено, будет модифицирован блок TIPM и установлено внешнее реле топливного насоса.

Ранее сообщалось, что в России отзываются 19 автомобилей Bentley из-за проблем с ремнями безопасности. Под отзыв подпадают автомобили, реализованные в период с 2018 по 2020 год. По мнению специалистов, в данных моделях при ДТП "проушины ремней безопасности сидений третьего ряда могут отсоединиться от кузова".