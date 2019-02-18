РЖД исправилась после предупреждения ФАС

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Руководство РЖД исполнило предупреждение столичного УФАС по признакам злоупотребления доминирующим положением. Об этом сообщает сайт службы по Москве.

Компания получила предупреждение за незаконное уклонение от обязанности по обращению Росжелдор для открытия станции МЖД "Электроугли" в части работы с крупнотоннажными контейнерами.

Эту обязанность в рамках рассмотрения заявки ПАО "Вторметинвест" монополист рынка игнорировал более года. Сотрудники организации собирались проводить работы на своих путях необщего пользования.

Замруководителя московского УФАС Никита Полещук отметил, что по итогам анализа действий РЖД было принято решение о необоснованном затягивании сроков по обращению за открытием станции.

В итоге компания исполнила предупреждение в установленный срок и направила обращение об открытии станции в Росжелдор. Теперь у ФАС не осталось повода для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее стало известно, что глава АО "Московский механический завод "Красный путь", которое является "дочкой" РЖД пойдет под суд за растрату. Руководитель фирмы использовал казенные деньги, чтобы оплатить административные взыскания за нарушения противопожарной безопасности.