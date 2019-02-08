Главу "дочки" РЖД будут судить за растрату

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Завершено расследование в отношении дела гендиректора дочернего предприятия РЖД о растрате. Об этом сообщает пресс-служба столичного межрегионального управления СК на транспорте.

Фигурантом уголовного дела стал глава АО "Московский механический завод "Красный путь". Материалы расследования направлены в Басманный суд Москвы.

Установлено, что с 2015 по 2016 год на гендиректора и подчиненных ему должностных лиц органы пожарного надзора наложили административные взыскания за нарушения противопожарной безопасности. Те не захотели платить штрафы из своих денег и поручили главному бухгалтеру перечислить средства с счета организации.

Причиненный компании ущерб превысил 90 тысяч рублей. Следствие выявило более 10 эпизодов преступной деятельности гендиректора, которому предъявили обвинение по статье "Присвоение или растрата".

Гендиректор свою вину не признал, однако причиненный им ущерб уже частично возмещен.