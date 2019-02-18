В подмосковных автобусах заработала онлайн-библиотека

Фото: пресс-служба ГУП МО "Мострансавто"

Бесплатная мобильная библиотека заработала в автобусах Мострансавто. Теперь пассажиры могут скачать 100 книг отечественных и зарубежных писателей, уточнили в пресс-службе предприятия.

Чтобы попасть в хранилище, нужно просканировать QR-код, который есть на постерах в почти 150 автобусах предприятия.

Пока что книги могут скачать пассажиры, которые пользуются маршрутами в Волоколамске, Дмитрове, Долгопрудном, Истре, Можайске, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, Чехове и Шатуре. Однако до конца года онлайн-библиотека придет во все филиалы Мострансавто.

Сотрудники предприятия также собираются добавить новые книги. Очередное обновление ожидается ко Дню Победы, когда собрание пополнят произведения о Великой Отечественной войне.

"Онлайн-библиотека – это еще один шаг к созданию максимально комфортной среды для наших пассажиров", – отметил генеральный директор Мострансавто Владислав Мурашов.

Сейчас в библиотеке есть книги Александра Пушкина, Ивана Тургенева, Антона Чехова, Уильяма Шекспира, Александра Дюма, Жюля Верна и других классиков.

Ранее Московский метрополитен объявил о грядущем обновлении виртуальной библиотеки подземки. Уже весной пассажирам станут доступны более 600 новых книг.