В подмосковных автобусах заработала онлайн-библиотека

Бесплатная мобильная библиотека заработала в автобусах Мострансавто. Теперь пассажиры могут скачать 100 книг отечественных и зарубежных писателей, уточнили в пресс-службе предприятия.
Чтобы попасть в хранилище, нужно просканировать QR-код, который есть на постерах в почти 150 автобусах предприятия.
Пока что книги могут скачать пассажиры, которые пользуются маршрутами в Волоколамске, Дмитрове, Долгопрудном, Истре, Можайске, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, Чехове и Шатуре. Однако до конца года онлайн-библиотека придет во все филиалы Мострансавто.
Сотрудники предприятия также собираются добавить новые книги. Очередное обновление ожидается ко Дню Победы, когда собрание пополнят произведения о Великой Отечественной войне.
"Онлайн-библиотека – это еще один шаг к созданию максимально комфортной среды для наших пассажиров", – отметил генеральный директор Мострансавто Владислав Мурашов.
Сейчас в библиотеке есть книги Александра Пушкина, Ивана Тургенева, Антона Чехова, Уильяма Шекспира, Александра Дюма, Жюля Верна и других классиков.
Ранее Московский метрополитен объявил о грядущем обновлении виртуальной библиотеки подземки. Уже весной пассажирам станут доступны более 600 новых книг.
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