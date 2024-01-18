Шереметьево работает с ограничениями на прилет самолетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аэропорт Шереметьево работает с некоторыми ограничениями на прием самолетов, аэропорт Внуково осуществляет деятельность штатно, а в Домодедово никаких ограничений не вводилось. Об этом представитель Росавиации написал в телеграм-канале.

Он уточнил, что на некоторые маршруты полетов самолетов и вертолетов были введены временные ограничения в московской воздушной зоне.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет", – поделился он.

Ранее стало известно, что во Внуково с 11:47 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. После согласования с госкорпорацией по организации воздушного движения с 12:00 авиагавань начала работу на прием воздушных судов, а с 12:30 возобновлен и выпуск самолетов.