Аэропорт Калуги возобновил работу в штатном режиме

Фото: klf.aero

Аэропорт Грабцево в Калуге был временно закрыт, сейчас он возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщается в телеграм-канале авиагавани.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в пятницу, 22 декабря, на работу авиагавани были наложены временные ограничения", – говорится в сообщении.

Днем в понедельник, 22 декабря, российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника в небе над Дзержинским районом Калужской области. Параллельно в международном аэропорту в Калуге ввели план "Ковер" из-за появления БПЛА.

В тот момент самолеты не могли совершить посадку, а находящиеся на земле – взлететь. Часть авиарейсов была перенаправлена на запасные аэродромы.

19 декабря столичные аэропорты были временно закрыты на прием и вылет самолетов. Так, работу приостановили авиагавани Внуково и Домодедово.