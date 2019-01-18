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05:53

Остановки наземного транспорта в Люберцах обновят до конца года

транспорт

05:53

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Фото: портал Москва 24/Долматова Елена

В Люберцах в течение 2019 года обновят остановки наземного общественного транспорта, передает Агентство "Москва".

Как сообщил глава районного муниципалитета Владимир Ружицкий, будут заменены 58 остановочных павильонов на автодорогах муниципального и регионального значения.

Одновременно с этими работами, 45 остановок обустроят тактильной плиткой в рамках программы "Доступная среда".

Ранее сообщалось, что в крещенскую ночь время работы наземного транспорта будет продлено. Более 100 автобусов, троллейбусов и трамваев будут курсировать до 3:00. Интервал движения транспорта составит 30 минут.

Москвичи также смогут воспользоваться 13 ночными маршрутами наземного транспорта, которые связывают отдаленные районы с центром города.

транспорт

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