Автоэксперт рассказал, когда в России закончится дефицит автомобилей

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Самая острая фаза дефицита автомобилей в России пройдет примерно к началу лета. Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.
По его словам, к этому времени на рынке должно появиться больше машин.
"И не будет ситуации, когда дилеры накручивали по 20–30% и более на ненужных дилерских опциях", – цитирует Моржаретто RT.
Ранее автоэксперт рассказал, нужно ли прогревать машину с автоматической коробкой. Специалист посоветовал ориентироваться на температуру воздуха на улице. По его словам, при сильных морозах масло в механизмах коробки может сильно загустеть.
Автоэксперт рекомендовал избегать повышенных оборотов и сильных разгонов сразу после запуска двигателя. Он посоветовал прогревать машину по-европейски: заводить мотор, а затем медленно и осторожно начинать движение.
Москвичи стали формировать очереди в автосалонах
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