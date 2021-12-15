Автоэксперт рассказал о ловушке на светофорах

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Во время движения на желтый сигнал светофора водители рискуют получить штрафы, заявил руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский, сообщает "Газета.ру".

Шумский добавил, что у дополнительной стрелки нет желтого сигнала, поэтому это считается нарушением. За это водителю могут сразу выписать штраф.

"Мне уже написали десятки человек, которые получили штрафы на ровном месте", – поделился эксперт.

По его словам, по снимкам с камер невозможно определить, когда погасла стрелка на дополнительной секции светофора. Дело в том, что фотография могла уловить момент моргания сигнала.

Ранее автодилеры предупредили россиян о росте цен на машины. Так, за 10 месяцев 2021 года стоимость нового легкового автомобиля в стране выросла на 23%. И это подорожание в будущем только продолжится.

Прайс-листы при смене модельного года будут традиционно переписаны с учетом инфляции, валютных курсов и удорожания себестоимости производства. В 2022 году на цену легковых автомобилей повлияет и отмена экспортных пошлин, а также повышение на 25% ставок утильсбора.

