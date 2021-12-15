Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

10:59

Автоэксперт рассказал о ловушке на светофорах

транспорт авто

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Во время движения на желтый сигнал светофора водители рискуют получить штрафы, заявил руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский, сообщает "Газета.ру".

Шумский добавил, что у дополнительной стрелки нет желтого сигнала, поэтому это считается нарушением. За это водителю могут сразу выписать штраф.

"Мне уже написали десятки человек, которые получили штрафы на ровном месте", – поделился эксперт.

По его словам, по снимкам с камер невозможно определить, когда погасла стрелка на дополнительной секции светофора. Дело в том, что фотография могла уловить момент моргания сигнала.

Ранее автодилеры предупредили россиян о росте цен на машины. Так, за 10 месяцев 2021 года стоимость нового легкового автомобиля в стране выросла на 23%. И это подорожание в будущем только продолжится.

Прайс-листы при смене модельного года будут традиционно переписаны с учетом инфляции, валютных курсов и удорожания себестоимости производства. В 2022 году на цену легковых автомобилей повлияет и отмена экспортных пошлин, а также повышение на 25% ставок утильсбора.

На некоторых улицах столицы изменятся парковочные тарифы с 24 декабря

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать